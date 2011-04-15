Группа ГАЗ поставит в Московскую область свыше 660 автобусов ЛиАЗ

Группа ГАЗ подписала соглашение с правительством Московской области о пятилетнем сотрудничестве по развитию транспортной инфраструктуры Подмосковья.



Как говорится в сообщении компании, в рамках обновления транспортного парка региона Ликинский автобусный завод поставит 661 автобус, включая 632 автобуса новой пригородной модификации, разработанной с учётом особенностей маршрутов Московской области, и 29 стажерских автобусов, предназначенных для обучения водителей АО "Мострансавто".



Группа "ГАЗ" (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины" (владеет 61.05% уставного капитала), который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.





"AK&M" от 27.09.2019