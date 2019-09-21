ЦБ РФ установил официальный курс евро на 28 сентября в размере 70.3161 руб. против 70.3834 руб. на 27 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



27.09.19 - 70.3834 руб.

26.09.19 - 70.5868 руб.

25.09.19 - 70.0193 руб.

24.09.19 - 70.2759 руб.

21.09.19 - 70.5975 руб.



























































































































































































"AK&M" от 27.09.2019