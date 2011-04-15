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27/09/2019
12:44

Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 сентября, не изменились - 44.61 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 сентября 2019 года, не изменились и составили 44.61 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Топливо АИ-92 стоило 42.23 руб., АИ-95 - 45.67 руб., АИ-98 - 51.49 руб. за литр. Цены на дизельное топливо составляли 46.17 руб.

За период с 17 по 23 сентября зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 18 субъектах Российской Федерации, наибольшее в Хабаровске - на 0.6%.

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Московской области на 0.2%, Севастополе и Симферополе - на 0.1%.

В Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 23 сентября цены на бензин автомобильный не изменились.



"AK&M" от 27.09.2019
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