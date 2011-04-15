Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 сентября

Банк России установил на 28 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5643

1 Азербайджанский манат 37.9697

100 Армянских драмов 13.5398

1 Белорусский рубль 31.0586

1 Болгарский лев 35.9884

1 Бразильский реал 15.4444

100 Венгерских форинтов 20.9482

1000 Вон Республики Корея 53.7765

10 Гонконгских долларов 82.1502

10 Датских крон 94.2686

1 Доллар США 64.4156

1 Евро 70.3161

100 Индийских рупий 91.1047

100 Казахстанских тенге 16.6095

1 Канадский доллар 48.5935

100 Киргизских сомов 92.1223

10 Китайских юаней 90.4726

10 Молдавских леев 36.2905

1 Новый туркменский манат 18.4308

10 Норвежских крон 70.9642

1 Польский злотый 16.0489

1 Румынский лей 14.8297

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.9054

1 Сингапурский доллар 46.6205

10 Таджикских сомони 66.4764

1 Турецкая лира 11.3442

10000 Узбекских сумов 68.2730

10 Украинских гривен 26.7215

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.1925

10 Чешских крон 27.2267

10 Шведских крон 65.9800

1 Швейцарский франк 64.8632

10 Южноафриканских рэндов 42.7709

100 Японских иен 59.7077

"AK&M" от 27.09.2019