Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 сентября

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Банк России установил на 28 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.5643
1 Азербайджанский манат 37.9697
100 Армянских драмов 13.5398
1 Белорусский рубль 31.0586
1 Болгарский лев 35.9884
1 Бразильский реал 15.4444
100 Венгерских форинтов 20.9482
1000 Вон Республики Корея 53.7765
10 Гонконгских долларов 82.1502
10 Датских крон 94.2686
1 Доллар США 64.4156
1 Евро 70.3161
100 Индийских рупий 91.1047
100 Казахстанских тенге 16.6095
1 Канадский доллар 48.5935
100 Киргизских сомов 92.1223
10 Китайских юаней 90.4726
10 Молдавских леев 36.2905
1 Новый туркменский манат 18.4308
10 Норвежских крон 70.9642
1 Польский злотый 16.0489
1 Румынский лей 14.8297
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.9054
1 Сингапурский доллар 46.6205
10 Таджикских сомони 66.4764
1 Турецкая лира 11.3442
10000 Узбекских сумов 68.2730
10 Украинских гривен 26.7215
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.1925
10 Чешских крон 27.2267
10 Шведских крон 65.9800
1 Швейцарский франк 64.8632
10 Южноафриканских рэндов 42.7709
100 Японских иен 59.7077
"AK&M" от 27.09.2019