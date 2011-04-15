МТС рефинансировали кредит в ВТБ

ПАО "МТС" подписало с банком ВТБ кредитную линию на 55 млрд руб. о досрочном погашении действующего кредита на 50 млрд руб. Об этом говорится в сообщении оператора.



Соглашение, подписанное с банком ВТБ, предусматривает подтверждённую кредитную линию с совокупным лимитом в 55 млрд руб. и даёт МТС возможность выбирать средства отдельными траншами в течение шести месяцев.



Часть средств из кредитной линии в размере 25 млрд руб. вместе с собственными средствами компании в размере 25 млрд руб. были направлены на досрочное погашение одного из действующих кредитов банка ВТБ, привлечённого МТС в сентябре 2018 года, на общую сумму 50 млрд руб. Результатом рефинансирования стало снижение процентных расходов компании и увеличение срока погашения кредита ВТБ с двух до пяти лет. Оставшийся лимит подтверждённой кредитной линии на 30 млрд руб. компания планирует направить на рефинансирование текущего долга в 2019-2020 годах.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.1% до 17.6 млрд руб. с 15.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.4% до 118 млрд руб. со 107.9 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 55.3 млрд руб. с 52.1 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 27.09.2019