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27/09/2019
13:10

Трассу "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" введут до 2023 года

Магистраль "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" планируется полностью сдать в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.

Она отметила, что сейчас ведётся подготовка проектной документации на этот участок. Также в разработке Департамента строительства Москвы находится последний отрезок от Киевского до Боровского шоссе.

"Полагаю, что в течение трёх лет дорога полностью будет сдана в эксплуатацию", - подчеркнула Ю.Княжевская.

Напомним, 13 июня 2019 года мэр Сергей Собянин открыл движение по второму участку магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

В его составе построили: основной ход от тоннеля под Калужским шоссе до ТПУ "Столбово"; автодорожную эстакаду в районе ТПУ "Столбово" (464 м); боковые проезды в районе станции метро "Коммунарка" в сторону Калужского шоссе и ТПУ "Столбово"; съезды с магистрали на Калужское шоссе в сторону МКАД и с Калужки на магистраль в сторону ТПУ "Столбово".


"AK&M" от 27.09.2019
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