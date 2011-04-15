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27/09/2019
11:33

Трамвайную линию протянут от Коммунарки до Троицка

Трамвайную линию протянут от Коммунарки до Троицка, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, "сейчас проектируется трамвайная линия в составе дороги от посёлка Газопровод до Бутово. Затем она пойдёт дальше, замкнёт кольцо в Коммунарке и на прилегающей территории. Ранее была идея протянуть линию трамвая от улицы Адмирала Корнилова в деревню Мамыри, но вести параллельно две линии справа и слева от Калужского шоссе нецелесообразно. Поэтому принято решение протянуть её от агрокластера "Фуд Сити" до Троицка, справа от Калужки в сторону области".

По его словам, сроки начала строительства новой трамвайной линии станут известны после того, как будет построен административно-деловой центр в Коммунарке.



"AK&M" от 27.09.2019
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