Трамвайную линию протянут от Коммунарки до Троицка, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, "сейчас проектируется трамвайная линия в составе дороги от посёлка Газопровод до Бутово. Затем она пойдёт дальше, замкнёт кольцо в Коммунарке и на прилегающей территории. Ранее была идея протянуть линию трамвая от улицы Адмирала Корнилова в деревню Мамыри, но вести параллельно две линии справа и слева от Калужского шоссе нецелесообразно. Поэтому принято решение протянуть её от агрокластера "Фуд Сити" до Троицка, справа от Калужки в сторону области".



По его словам, сроки начала строительства новой трамвайной линии станут известны после того, как будет построен административно-деловой центр в Коммунарке.







"AK&M" от 27.09.2019