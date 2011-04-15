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27/09/2019
14:56

Через ТПУ "Окружная" пройдёт маршрут МЦД-1 "Лобня-Одинцово"

Через ТПУ "Окружная" пройдёт маршрут МЦД-1 "Лобня-Одинцово", сообщил Стройкомплекс.

Как отметил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев, слова которого приводятся в сообщении, новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро станут современными транспортно-пересадочными узлами (ТПУ).

"Это сделает общественный транспорт для жителей севера столицы ещё доступнее. К примеру, в составе ТПУ "Селигерская" возводят международный автовокзал, а транспортный хаб "Окружная" объединил пассажиропотоки метро, Московского центрального кольца и пригородного железнодорожного сообщения. Отсюда можно добраться на аэроэкспрессе в Шереметьево", - рассказал он.

По его словам, через "Окружную" пройдёт маршрут первого Московского центрального диаметра "Лобня-Одинцово", движение по которому запустят до конца года.


"AK&M" от 27.09.2019
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