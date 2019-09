В Вуктыле обновили запорную арматуру газопровода

Сотрудники Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов ООО "Газпром добыча Краснодар" с привлечением подрядной организации заменили краны на газопроводе "Западный Соплесск - Вуктыл". Об этом говорится в сообщении Газпрома.



К плановым работам специалисты приступили первого сентября. Для этого газопровод, по которому "сухой" тюменский газ транспортируется от Вуктыла до Установки комплексной подготовки газа на Западном Соплесске, был остановлен. Работники ЛПУМТ провели работы по отсечению участков трубопровода силовыми заглушками, участки опорожнили и продули. После этого заменили шесть кранов диаметром 150 мм на 0.4 км газопровода, 10 кранов диаметром 150 мм и один кран диаметром 500 на 76.6 км. Замена участков трубопровода не проводилась.



В общей сложности было задействовано более 20 человек: инженеров, сварщиков, водителей, монтажников. И четыре единицы специальной техники: подъемные краны и экскаваторы. Следует отметить, что работа шла в условиях большой обводненности, на болотистой местности. Но это не помешало качественно и в срок выполнить поставленную задачу. После замены запорной арматуры специалисты ЛПУМТ полностью восстановили транспортировку углеводородов.



ООО "Газпром добыча Краснодар" - дочернее общество ПАО "Газпром"со стопроцентным долевым участием головной компании. Основной вид деятельности компании - добыча углеводородов, которая ведется на более чем 40 месторождениях(газовых, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных и нефтяном). В эксплуатационный фонд по месторождениям входит более 1200 скважин. В год предприятие добывает около 3 млрд куб. м газа и 300 тыс. т жидких углеводородов. Численность персонала более 3800 человек.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 27.09.2019