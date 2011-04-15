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27/09/2019
13:17

Вторую очередь развязки построят на Ленинградке в районе Зеленограда

Вторая очередь транспортной развязки будет построена на пересечении подъездной дороги к Зеленограду и трассы М-10, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

Речь идёт о земельных участках в районе Московского проспекта в Зеленограде.

Ожидается, что Департамент городского имущества заключит с ГК "Российские автомобильные дороги" договор аренды земельных участков сроком на шесть лет - на срок строительства.

Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Её основная задача - оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия и др.

Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе Москвы рабочую группу возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.


"AK&M" от 27.09.2019
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