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27/09/2019
13:25

Роснефть начала использовать 3D сейсморазведку

Специалисты ООО "РН-КрасноярскНИПИнефть" (входит в Корпоративный научно-проектный комплекс "Роснефти") выполнили пилотный проект по переобработке и переинтерпретации данных 3D сейсморазведки, полученных на этапе разведки Ванкорского месторождения в 2003-2005 годах. Об этом говорится в сообщении компании.

Использование обновлённых сейсмических данных позволило снизить геологические риски при бурении, а также повысить точность прогноза эффективной длины горизонтальных скважин с 80% до 95%, что способствует росту их пусковых дебитов и накопленной добычи нефти.

Реализация проекта стала возможной благодаря разработке и внедрению в Компании новых технологий обработки и интерпретации сейсмической информации, а также увеличению объёма скважинных данных полученных на месторождении.

Развитие технологического потенциала - один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Положительные результаты пилотного проекта на Ванкорском месторождении позволили специалистам "РН-КрасноярскНИПИнефть" перейти к повсеместному использованию данных 3D сейсморазведки на этапе разработки месторождений. В настоящее время такие работы выполняются на Юрубчено-Тохомском и Куюмбинском месторождениях.

ООО "РН-КрасноярскНИПИнефть" - комплексный региональный научно-исследовательский и проектный институт, сопровождающий деятельность ключевых Обществ "Роснефти" в Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха, Якутия).

Ключевые направления Института: планирование и проектирование геологоразведочных работ, оценка запасов и ресурсов нефти, газа и конденсата, планирование и проектирование разработки месторождений, обработка и интерпретация сейсмических данных.

На базе института создан корпоративный центр хранения сейсмической информации, содержащий данные сейсмики по всем лицензионным участкам Компании. Численность персонала ООО "РН-КрасноярскНИПИнефть" составляет более 400 человек.

"AK&M" от 27.09.2019
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