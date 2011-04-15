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27/09/2019
18:37

"Пулково" готов обслуживать пассажиров по электронным визам

Международный аэропорт "Пулково" с 1 октября 2019 года будет принимать туристов из 53 стран по электронным визам. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту Санкт-Петербурга проведены все необходимые технические и организационные мероприятия. Оборудование воздушного пункта пропуска прошло соответствующее тестирование.

В список стран, резиденты которых смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам, входят: Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция.

Однократная электронная виза выдается бесплатно на 30 дней. Разрешенный срок пребывания в Российской Федерации составляет не более восьми суток с даты въезда. Электронная виза оформляется не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда.

Оформить электронную визу можно с 1 октября 2019 года на специализированном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Иностранные граждане, получившие электронные визы, имеют право находиться и передвигаться только в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".



"AK&M" от 27.09.2019
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