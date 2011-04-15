Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 30 сентября 2019 года.



У ГЕНЕРАЛА ПОДСЛУШАЛИ ЗАСТОЛЬНУЮ

ОБВИНЯЕМЫЕ ПО ДЕЛУ О ВЗЯТКАХ В СКР ОЗНАКОМИЛИСЬ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ФСБ





Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела. Из них следует, что инкриминируемую сумму следствие так и не нашло, а предполагаемый взяткодатель - вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) опроверг на допросе не только причастность к коррупции, но также свое лидерство в преступной среде России, приписанное ему чекистами. При этом обвиняемые, как показали результаты их прослушки, вместо того чтобы обсуждать на встречах валютную прибыль, ели пельмени и пели песни про танкистов.





МИЛЛИАРД НЕ ДОШЕЛ ДО ДОМОВ

БЫВШЕГО ОХРАННИКА ТЕЛЬМАНА ИСМАИЛОВА СУДЯТ ЗА РАСТРАТУ СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ





Как стало известно "Ъ", в Истринском горсуде Подмосковья началось рассмотрение по существу уголовного дела об обмане дольщиков строительства шести жилых домов на сумму почти 1 млрд руб. В растрате обвиняются учредитель строительной компании ООО "Каскад" Сергей Курников, в прошлом бывший сотрудник охраны известного бизнесмена Тельмана Исмаилова, а также учредители ООО "АЮ Эстейт" Ольга Данилкина и ее муж Олег, работавший в компании гендиректором и главным бухгалтером. Подсудимые вину не признают.





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"AK&M" от 30.09.2019