ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 1 октября в размере 64.6407 руб. против 64.4156 руб. на 28 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



28.09.19 - 64.4156 руб.

27.09.19 - 64.2888 руб.

26.09.19 - 64.1873 руб.

25.09.19 - 63.7060 руб.

24.09.19 - 63.9453 руб.

























































"AK&M" от 30.09.2019