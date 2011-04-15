Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 октября

Банк России установил на 1 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.6195

1 Азербайджанский манат 38.1024

100 Армянских драмов 13.5657

1 Белорусский рубль 31.1266

1 Болгарский лев 36.1404

1 Бразильский реал 15.5375

100 Венгерских форинтов 21.1234

1000 Вон Республики Корея 53.9162

10 Гонконгских долларов 82.4415

10 Датских крон 94.6825

1 Доллар США 64.6407

1 Евро 70.7169

100 Индийских рупий 91.4199

100 Казахстанских тенге 16.6503

1 Канадский доллар 48.8260

100 Киргизских сомов 92.4469

10 Китайских юаней 90.5484

10 Молдавских леев 36.4892

1 Новый туркменский манат 18.4952

10 Норвежских крон 71.2059

1 Польский злотый 16.1675

1 Румынский лей 14.8787

1 СДР (специальные права

заимствования) 88.1861

1 Сингапурский доллар 46.7496

10 Таджикских сомони 66.7087

1 Турецкая лира 11.4307

10000 Узбекских сумов 68.5116

10 Украинских гривен 26.7497

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.5533

10 Чешских крон 27.3507

10 Шведских крон 65.9121

1 Швейцарский франк 65.0898

10 Южноафриканских рэндов 42.5343

100 Японских иен 59.9191

"AK&M" от 30.09.2019