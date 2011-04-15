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30/09/2019
14:10

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 октября

Банк России установил на 1 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.6195
1 Азербайджанский манат 38.1024
100 Армянских драмов 13.5657
1 Белорусский рубль 31.1266
1 Болгарский лев 36.1404
1 Бразильский реал 15.5375
100 Венгерских форинтов 21.1234
1000 Вон Республики Корея 53.9162
10 Гонконгских долларов 82.4415
10 Датских крон 94.6825
1 Доллар США 64.6407
1 Евро 70.7169
100 Индийских рупий 91.4199
100 Казахстанских тенге 16.6503
1 Канадский доллар 48.8260
100 Киргизских сомов 92.4469
10 Китайских юаней 90.5484
10 Молдавских леев 36.4892
1 Новый туркменский манат 18.4952
10 Норвежских крон 71.2059
1 Польский злотый 16.1675
1 Румынский лей 14.8787
1 СДР (специальные права
заимствования) 88.1861
1 Сингапурский доллар 46.7496
10 Таджикских сомони 66.7087
1 Турецкая лира 11.4307
10000 Узбекских сумов 68.5116
10 Украинских гривен 26.7497
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.5533
10 Чешских крон 27.3507
10 Шведских крон 65.9121
1 Швейцарский франк 65.0898
10 Южноафриканских рэндов 42.5343
100 Японских иен 59.9191

"AK&M" от 30.09.2019
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