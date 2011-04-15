ЦБ объявил учётную цену золота на 1 октября - 3091.60 руб./г против 3098.54 руб./г на 28 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 1 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3091.60 руб./грамм
Серебро: - 35.86 руб./грамм
Платина: - 1922.38 руб./грамм
Палладий: - 3514.31 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
24.09 25.09 26.09 27.09 28.09
Золото 3123.92 3113.77 3159.17 3114.97 3098.54
Серебро 37.79 38.01 38.32 37.14 36.28
Платина 11963.37 1960.12 1968.74 1918.11 1923.97
Палладий 3408.66 3391.81 3450.45 3406.30 3427.52