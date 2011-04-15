Повтор! Самотлорнефтегаз сэкономил 137 млн кВт ч электроэнергии

АО "Самотлорнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", за счёт энергосберегающих мероприятий за 6 месяцев 2019 года сэкономило 137 млн кВт ч электроэнергии, в денежном выражении снижение энергозатрат составило 453 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



В рамках стратегии "Роснефть 2022" предприятие ведёт системную работу, направленную на рациональное использование ресурсов и сокращение энергопотребления, в том числе за счёт широкого применения передовых технологий и оборудования. Всего с января по июнь специалистами Самотлорнефтегаза было реализовано 639 мероприятий по энергосбережению.



В 2019 году в целях повышения энергоэффективности производственных процессов выполнены работы по замене центробежных секционных насосов с более высоким коэффициентом полезного действия на четырех кустовых насосных станциях. На вакуумной компрессорной станции Лор-Ёгаского месторождения произведена оптимизация работы электродвигателя, что позволило в два раза снизить энергопотребление. В завершающей стадии находится реконструкция дожимной насосной станции Гун-Еганского месторождения, с ожидаемым эффектом в 1.3 млн кВт ч в год.



В механизированной добыче в рамках энергосберегающих мероприятий смонтировано боле 500 единиц погружного скважинного оборудования с повышенным коэффициентом полезного действия.



Успешному внедрению энергоэффективных технологий способствуют действующая на предприятии система "Интеллектуальное месторождение". Важным компонентом концепции при организации процесса электроснабжения является автоматизированная система диспетчерского управления и технического учета, которая позволяет обеспечить оперативное предоставление информации для учета и анализа потребления энергоресурсов, осуществлять детализированный контроль за распределением мощности по технологическим процессам, отдельным объектам и агрегатам, вести дистанционное управление электроустановками. Важную роль в достижении целей по энергоэффективности играет мотивация и высокая вовлеченность в процесс сотрудников предприятия.



АО "Самотлорнефтегаз" - самое крупное нефтедобывающее предприятие Нижневартовского региона. Ведёт работу на 9 лицензионных участках, общая площадь которых составляет более 3 тыс. кв. км. В действующем фонде предприятия около 15 тыс. добывающих и нагнетательных скважин, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.





"AK&M" от 30.09.2019