Повтор! Росимущество и АК "АЛРОСА" закрыли сделку с "Кристаллом"

Росимущество и ПАО АК "АЛРОСА" подписали договор купли-продажи по отчуждению находящихся в федеральной собственности 100% акций АО "ПО "Кристалл" в пользу АК "АЛРОСА". Об этом говорится в сообщении сторон.



В результате совершения сделки в бюджет Российской Федерации поступит 1.886 млрд руб.



АО "ПО "Кристалл" - крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также главный экспортер бриллиантов из России. Вертикальная интеграция двух компаний будет способствовать развитию алмазогранильной отрасли.



В результате сделки необходимые компетенции будут сконцентрированы в АК "АЛРОСА" (ПАО), что позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединенной компании. Работа над сделкой шла почти два года. Основные условия приватизации Общества определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2019 года.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



Завод "Кристалл" основан в Смоленске в 1963 году. 100% акций предприятия принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящее время "Кристалл" является крупнейшим производителем бриллиантов в России и Европе. Ежегодно на нем обрабатывается более 200 тыс. карат алмазного сырья. Более 90% этого объема "Кристаллу" поставляет АЛРОСА. Зарубежные торговые офисы "Кристалла" по торговле бриллиантами работают в Гонконге, США и Бельгии. Общая численность персонала компании - 1.8 тыс. человек.



По итогам 2018 года "Кристалл" произвёл и реализовал 105.7 тыс. и 111.7 тыс. карат бриллиантов соответственно. Общая выручка составила 12.8 млрд руб., чистая прибыль - 40.7 млн руб.



В 2002 году "Кристалл" запустил собственное ювелирное производство - ювелирную группу "Смоленские бриллианты", чья розничная сеть на сегодняшний день насчитывает свыше 50 точек продаж в 30 городах России. Кроме того, "Кристаллу" принадлежит предприятие "Алмаз-сервис", занимающееся производством оснастки и инструмента для алмазной отрасли.



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"AK&M" от 30.09.2019