ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 28 сентября, в размере 64.4156 руб. против 64.2888 руб. на 27 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.09.19 - 64.2888 руб.

26.09.19 - 64.1873 руб.

25.09.19 - 63.7060 руб.

24.09.19 - 63.9453 руб.

21.09.19 - 63.8487 руб.























































"AK&M" от 30.09.2019