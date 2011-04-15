"Внуково" готов к работе в осенне-зимний период

В Международном аэропорту "Внуково" завершены все плановые мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Предстоящей зимой к очистке аэродрома от снега и льда планируется задействовать свыше 130 единиц техники. Спецмашины, самоходные механизмы аэродромной службы, пожарные автомобили и спецтехника технически исправны и оборудованы в соответствии с нормативными документами. Также в необходимом объёме закуплены противогололедные реагенты для обработки искусственных покрытий лётного поля, сертифицированные к применению на гражданских аэродромах.



Компания наземного обслуживания UTG Aviation Services также осуществила закупку новой и провела необходимый технический осмотр существующей техники. Для работы в осенне-зимний период подготовлено порядка 300 единиц спецавтотранспорта, создан необходимый резерв противообледенительной жидкости. Сотрудники компании также прошли необходимую плановую подготовку к предстоящему сезону.



Аэропорт принял необходимые меры по сохранению теплового режима в пассажирских терминалах и обеспечению правильного и бесперебойного функционирования систем теплоснабжения, что обеспечит комфортное пребывание пассажиров в здании аэровокзала. Также необходимую проверку прошли резервные и аварийные источники электроэнергии.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



"AK&M" от 30.09.2019