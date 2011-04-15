Строительство Некрасовской линии метро завершится до конца года

Работы на втором участке Некрасовской линии метро от станции "Косино" до "Нижегородской" планируется завершить в полном объёме до конца года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Работы идут в хорошем темпе, есть уверенность, что до конца года строительство будет завершено. Постараемся к этому времени запустить этот участок уже с пассажирами", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что параллельно ведётся благоустройство прилегающих к станциям территорий.



"Рядом с каждой станцией появится благоустроенная территория с необходимой инфраструктурой, зеленью, небольшими скверами, а около станции метро "Нижегородская" планируется установить архитектурную композицию, символизирующую интеграцию Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии метро", - добавил М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса подчеркнул, что Некрасовская линия важна для улучшения транспортной ситуации на юго-востоке столицы.



"Новая линия позволит организовать прямую связь между юго-восточными и восточными районами города. Кроме того, она поможет перераспределить потоки пассажиров и существенно разгрузить Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линии метро", - заключил заммэра.



Напомним, на карте Московского метрополитена появилась Некрасовская линия - 15-я по счету.



Ее строят поэтапно. Первый участок из четырех станций 3 июня 2019 года запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Для пассажиров открыты "Косино" (пересадка на "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".



Для технического обслуживания, ремонта и отстоя подвижного состава Некрасовской линии введена первая очередь электродепо "Руднёво".



Строительство электродепо началось в 2014 году, в полную силу "Руднёво" заработает до конца 2019 года.



Сейчас в стройке находятся станции "Нижегородская" (с пересадкой на Большую кольцевую линию метро), "Стахановская" "Окская", "Юго-Восточная".



Ввод Некрасовской линии метро улучшит транспортное обслуживание жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Кузьминки и городского поселения Люберцы Московской области.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 30.09.2019