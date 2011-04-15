Четыре развязки на МКАД реконструируют до конца 2021 года

Четыре крупные транспортные развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги и вылетных магистралей планируется модернизировать в ближайшие два года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"За последние семь лет на МКАД было реконструировано 16 развязок, в работе находятся ещё четыре. Это транспортные узлы на пересечении кольцевой магистрали с улицей Липецкая, Волоколамским шоссе, улицей Верхние Поля и Осташковским шоссе", - рассказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что на ряде объектов работы уже начались, на других активно ведётся проектирование.



"За последние годы мы набрали хороший темп в сфере транспортного строительства, и я уверен, что сможем сдать эти развязки раньше контрактных сроков - в течение 2020 и 2021 годов", - подчеркнул заммэра.



Напомним, в этом году ко Дню города открыли многоуровневую транспортную развязку с направленными съездами на пересечении Бесединского шоссе с МКАД.



Кроме того, автомобилистам больше не придётся стоять в пробках на пересечении улицы Генерала Дорохова и МКАД. Там открылась обновлённая развязка, которая стала частью Северо-Западной хорды и новой 24-й вылетной магистрали столицы - Южного дублёра Кутузовского проспекта.



"AK&M" от 30.09.2019