Подземный переход от "Театральной" до улицы Никольская построят до конца года

Строительство подземного перехода между станцией метро "Театральная" Замоскворецкой линии и улицей Никольская планируется завершить до конца года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Когда-то подземный переход от Никольской улицы к станции метро "Театральная" был построен с нарушениями, поэтому на протяжении нескольких лет мы искали сложное инженерное решение для того, чтобы его достроить. Оно было найдено, работы ведутся, к концу года их планируется завершить", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, сложность работ обусловлена расположенной рядом исторической застройкой, близостью грунтовых вод и необходимостью пересмотреть предыдущее ошибочное инженерное решение.



"Работы выполнены на 90%. Длина перехода составит около 100 метров, а средняя ширина - шесть метров", - добавил глава Стройкомплекса.



Ранее М.Хуснуллин заявил, что в переходе установят антивандальные светильники, охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.



Ступеньки оборудуют автоматизированной системой снегоудаления. Для маломобильных пассажиров установят лифт.



Этот переход обеспечит самый короткий путь от станции "Театральная" до Никольской улицы. Его длина - 93.5 метра. Для проведения работ предусматривался разбор конструкций недостроенного ранее под ним торгового центра. Обеспечена сохранность здания Славяно-Греко-Латинской академии на ул. Никольская.



Напомним, с начала года построено уже 12 переходов. До конца года будет завершено строительство ещё семи. За девять лет в столице построено более 220 внеуличных пешеходных переходов.



"AK&M" от 30.09.2019