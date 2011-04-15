Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/09/2019
17:02

В Москве построили 60 отелей за девять лет

В столице с 2011 года возведено 60 гостиниц более чем на 11 тыс. номеров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Перед нами стоит задача нарастить объёмы строительства гостиниц, обеспечить появление в столице отелей разного формата, в том числе с участием международных брендов", - заявил М.Хуснуллин.

По его словам, только с начала этого года в городе открылось два отеля на 1 тыс. номеров, в том числе гостиница в Новой Москве.

"До конца года планируется построить ещё пять гостиниц. Среди планируемых к вводу есть отели в составе многофункциональных общественных центров и в отдалённых районах города. Отмечу, что некоторые гостиницы строятся мировыми операторами", - подчеркнул М.Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса добавил, что в последующие два года планируется построить еще 16 отелей почти на 2.5 тыс. номеров.

"AK&M" от 30.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100