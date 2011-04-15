В Москве построили 60 отелей за девять лет

В столице с 2011 года возведено 60 гостиниц более чем на 11 тыс. номеров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Перед нами стоит задача нарастить объёмы строительства гостиниц, обеспечить появление в столице отелей разного формата, в том числе с участием международных брендов", - заявил М.Хуснуллин.



По его словам, только с начала этого года в городе открылось два отеля на 1 тыс. номеров, в том числе гостиница в Новой Москве.



"До конца года планируется построить ещё пять гостиниц. Среди планируемых к вводу есть отели в составе многофункциональных общественных центров и в отдалённых районах города. Отмечу, что некоторые гостиницы строятся мировыми операторами", - подчеркнул М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса добавил, что в последующие два года планируется построить еще 16 отелей почти на 2.5 тыс. номеров.



"AK&M" от 30.09.2019