Станция метро "Славянский мир" расположится вдоль 42-го км МКАД

Станция "Славянский мир" Коммунарской линии метро расположится вдоль Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Её строительство развернулось с внешней стороны МКАД, вдоль 42-го километра. Сейчас выполняется вынос инженерных коммуникаций с площадки, возводятся ограждающие конструкции котлована", - сказал А.Бочкарев.



Напомним, Коммунарская линия протянется от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. Её длина превысит 30 км, на ней разместят 16 станций. С Коммунарской линии можно будет сделать пересадку на три другие ветки метро и Московское центральное кольцо (МЦК).



Уже развернуты работы на семи станциях на участке от "Улицы Новаторов" Большой кольцевой линии (БКЛ) до "Коммунарки".



"Мэр Сергей Собянин отмечал, что Коммунарская линия фактически станет дублёром южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Особенно выиграют пассажиры оранжевой ветки, так как станция "Теплый Стан" перестанет быть главным пересадочным узлом на метро для жителей Новой Москвы", - отметил А.Бочкарев.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 30.09.2019