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30/09/2019
13:24

Московский фонд дольщиков не будет привлекать федеральные деньги

Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства не будет привлекать деньги из бюджета РФ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, завершить создание фонда планируется в этом году. Учредителем выступает Москомстройинвест.

"Основная задача столичного фонда дольщиков - обеспечение достройки проблемных жилых объектов при банкротстве застройщиков. Он будет иметь приоритетное право на их завершение", - пояснил М.Хуснуллин.

Фонд достроит следующие жилые комплексы: ЖК "Малыгина, 12", (СВАО), жилой дом на улице Труда, (ТиНАО), ЖК "Воскресенское" (ТиНАО), ЖК "Легенда" (ТиНАО), ЖК "Троицк Е-39" (ТиНАО), ЖК "Академ-Палас" (ЗАО).

"Ещё по нескольким объектам вопрос достройки силами регионального фонда в настоящее время решается, поэтому список может быть дополнен", - добавил заммэра.

Он подчеркнул, что городской застройщик АО "Мосотделстрой", которому раньше предлагалось передавать все проблемные жилые дома, продолжит работать с ЖК "Терлецкий парк", ЖК "Царицыно" и ЖК "Марушкино".

"Эти проекты были переданы компании до внесения изменений в федеральное законодательство, которые обязали нас создать региональный фонд дольщиков", - заключил М.Хуснуллин.

"AK&M" от 30.09.2019
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