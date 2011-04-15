Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Словакией увеличился на 20%. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с заместителем председателя правительства, министром сельского хозяйства и развития регионов Словацкой Республики Габриэлой Матечной.



"За 8 месяцев текущего года объём товарооборота сельхозпродукции и продовольствия увеличился на 20% и достиг $19 млн. Считаю, что у нас есть все возможности для дальнейшего увеличения товарооборота. В частности, российские поставщики готовы наращивать поставки мясной, рыбной, а также кондитерской продукции на словацкий рынок", - подчеркнул Д.Патрушев, цитируемый в сообщении.



"AK&M" от 30.09.2019