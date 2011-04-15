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30/09/2019
17:59

Норникель выплатит дивиденды за первое полугодие на 139.88 млрд руб. из расчёта 883.93 руб. на акцию

Акционеры ГМК "Норильский никель" приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года на 139.88 млрд руб. (около $2.1 по курсу ЦБ РФ на 20 августа 2019 года) из расчёта 883.93 руб. на одну обыкновенную акцию (около $13.27). Об этом говорится в сообщении компании.

Акционеры утвердили 7 октября 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Напомним, по итогам 2018 года акционерами было решено выплатить дивиденды на 125.4 млрд руб. (около $1.9 млрд по курсу ЦБ РФ на 26 апреля 2019 года) из расчёта 792.52 руб. на одну обыкновенную акцию (около $12.25 по курсу ЦБ РФ на 26 апреля 2019 года). С учётом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2018 года (в объёме $1.8 млрд) общая сумма дивидендов за 2018 год составила $3.7 млрд.

ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.

Чистая прибыль ПАО "ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2018 год выросла на 44% до $3.059 млрд с $2.123 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 28 до $11.7 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 56% до $6.2 млрд. Объём капитальных вложений сократился на 22% до $1.6 млрд. Чистый оборотный капитал сократился на $1.3 млрд до $0.9 млрд.

Чистая прибыль Норникеля по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 81% до $2.997 млрд с $1.653 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до $6.292 млрд с $5.834 млрд, показатель EBITDA - на 21% до $3.719 млрд с $3.079 млрд.

"AK&M" от 30.09.2019
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