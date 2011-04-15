X5 Retail Group закроет "Карусель"

X5 Retail Group объявила о решении трансформировать сеть гипермаркетов "Карусель". Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечается, что за 6 месяцев 2019 года она принесла X5 5.1% общей выручки и 2.9% консолидированной EBITDA. В настоящий момент под брендом "Карусель" работает 91 магазин, 49 из которых открыты на собственных площадях, 42 - на арендованных.



Решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии Х5, которая направлена на максимальное удовлетворение потребностей покупателей и увеличение возврата на инвестиции. Это также отражает стратегическое видение менеджментом актуальных трендов в быстро меняющемся секторе розничной торговли: "магазины у дома" и супермаркеты всё больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, а онлайн повышает удобство и предлагает широкий ассортимент товаров при закупке впрок. Х5 достигла лидирующих позиций в форматах "магазинов у дома" - "Пятёрочка" - и супермаркетов - "Перекрёсток" - и продолжит фокусироваться на дальнейшем улучшении их бизнеса, в том числе с помощью технологических решений в рамках цифровой стратегии X5, отмечается в сообщении.



Решение основано на результатах пилотных проектов больших супермаркетов "Перекрёсток", открытых на базе гипермаркетов "Карусель" (с торговой площадью в среднем 2.500 - 3000 кв. м). Пилотные проекты показывают положительные результаты и демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания.



Трансформация "Карусели" будет происходить в течение двух лет: основываясь на успешных пилотных проектах, 34 гипермаркета "Карусель" (8 арендованных и 26 собственных) трансформируют в супермаркеты большого формата и передадут в управление "Перекрёстку". Этот процесс планируется завершить к началу 2021 года; 20 гипермаркетов "Карусель" (все арендованные) закроют к 2022 году; 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать под брендом "Карусель", пока менеджмент пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.



Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль Компании в третьем квартале 2019 года (по МСБУ (IAS) 17) может составить 5-6 млрд руб. без влияния на денежный поток.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2019 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 37.63%.



Выручка X5 Retail Group за первое полугодие 2019 года выросла на 14.8% до 839.703 млрд руб. с 731.198 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 15.9% до 664.669 млрд руб. с 573.313 млрд руб., "Перекрёсток" - на 19.2% до 131.57 млрд руб. с 110.408 млрд руб.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая прибыль X5 по МСФО за II квартал 2019 года выросла на 55.5% до 13.508 млрд руб. с 8.685 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.3% до 437.311 млрд руб. с 382.559 млрд руб., валовая прибыль - на 19.3% до 109.5 млрд руб. с 91.788 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 24.2% до 36.599 млрд руб. с 29.464 млрд руб.



"AK&M" от 30.09.2019