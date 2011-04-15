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30/09/2019
12:48

В России отзывают 37 автомобилей Bentley Continental

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 37 транспортных средств марки Bentley Continental. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году.
Причиной отзыва транспортных средств является неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет произведена замена модуля диагностического интерфейса шин данных.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
ООО "Фольксваген Груп Рус" является официальным представителем изготовителя Bentley на российском рынке.

"AK&M" от 30.09.2019
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