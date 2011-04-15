В Московском метро отремонтировали 150 станций за последние годы: проведены работы по капитальному ремонту и модернизации отдельных сооружений инфраструктуры метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Это более половины от существующего сейчас количества станций столичного метро. Масштабные работы были проведены в пассажирской зоне. В ходе работ облик многих станций стал свежим и современным, здесь появилось новое оборудование, современные эскалаторные комплексы, двери, лестницы и турникеты.



Пассажирская инфраструктура многих станций не ремонтировалась с момента их открытия и находилась в неудовлетворительном состоянии: замены требовали лестничные сходы, облицовка пола и стен, инженерные коммуникации. Проектами благоустройства был предусмотрен комплекс мер по восстановлению внутренней отделки, созданию инфраструктуры для передвижения маломобильных граждан, обновление кассовой и досмотровых зон, монтаж нового освещения, а также размещение новых навигационных элементов.



Ремонт провели в вестибюлях и подуличных переходах станций. Здесь поменяли облицовку стен и пола, на некоторых - отремонтировали кассы, установили новые турникеты. Значительно улучшили качество освещения: вместо ламп накаливания установили светодиодные энергосберегающие светильники. На таких станциях как "Проспект Мира" Кольцевой линии, "Бауманская", "Фрунзенская" и "Спортивная" провели реставрацию художественного убранства вестибюлей и полную замену эскалаторных комплексов, выработавших на тот момент свой ресурс. Вместо трех эскалаторных лент на перечисленных станциях установили по четыре эскалатора, что увеличило провозную способность эскалаторного наклона на 30%.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 30.09.2019