В.Путин подписал закон о взаимодействии физлиц с налоговыми органами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуры взаимодействия физлиц с налоговыми органами по вопросам налогообложения имущества.



Как говорится в сообщении ФНС, дополнительно к существующим способам взаимодействия с налоговыми органами граждане смогут направлять ключевые документы в налоговые инспекции и получать ответы через МФЦ. Таким способом можно будет подать заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, уведомление о выбранных объектах налогообложения, для которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц, уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется вычет по земельному налогу,заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физлиц.



Для этого высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ должен принять решение о возможности оказания таких услуг в МФЦ.



Аналогично физлица смогут получать налоговые уведомления через многофункциональные центры независимо от того, какой налоговый орган их направил. Для этого достаточно обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением.



С 2020 года вводится беззаявительный порядок предоставления физлицам льгот по транспортному налогу. То есть льготникам, владеющим налогооблагаемыми транспортными средствами, больше не потребуется обращаться с заявлениями в инспекцию, если у нее уже есть соответствующие сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия. Так, ФНС России будет получать сведения от Пенсионного фонда России о пенсионерах, предпенсионерах, инвалидах, а также от органов соцзащиты населения о многодетных. Кроме того, налоговые органы будут использовать сведения о транспортных средствах, получаемые от органов ГИБДД МВД России - например, об автомашинах мощностью до 70 л.с., освобождаемых от налогообложения на основании закона субъекта РФ о транспортном налоге.



"AK&M" от 30.09.2019