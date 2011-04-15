Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/09/2019
10:32

В.Путин подписал закон о взаимодействии физлиц с налоговыми органами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуры взаимодействия физлиц с налоговыми органами по вопросам налогообложения имущества.

Как говорится в сообщении ФНС, дополнительно к существующим способам взаимодействия с налоговыми органами граждане смогут направлять ключевые документы в налоговые инспекции и получать ответы через МФЦ. Таким способом можно будет подать заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, уведомление о выбранных объектах налогообложения, для которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц, уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется вычет по земельному налогу,заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физлиц.

Для этого высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ должен принять решение о возможности оказания таких услуг в МФЦ.

Аналогично физлица смогут получать налоговые уведомления через многофункциональные центры независимо от того, какой налоговый орган их направил. Для этого достаточно обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением.

С 2020 года вводится беззаявительный порядок предоставления физлицам льгот по транспортному налогу. То есть льготникам, владеющим налогооблагаемыми транспортными средствами, больше не потребуется обращаться с заявлениями в инспекцию, если у нее уже есть соответствующие сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия. Так, ФНС России будет получать сведения от Пенсионного фонда России о пенсионерах, предпенсионерах, инвалидах, а также от органов соцзащиты населения о многодетных. Кроме того, налоговые органы будут использовать сведения о транспортных средствах, получаемые от органов ГИБДД МВД России - например, об автомашинах мощностью до 70 л.с., освобождаемых от налогообложения на основании закона субъекта РФ о транспортном налоге.

"AK&M" от 30.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100