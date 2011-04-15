X5 Retail Group запустила пилотный проект по видеоаналитике полок и зоны фруктов и овощей в своих торговых сетях. Об этом говорится в сообщении компании.



Решение позволяет в режиме реального времени 24/7 отслеживать наличие товара и своевременно информировать персонал о необходимости пополнения полок.



Пилот проводится в 38 магазинах "Пятёрочка" и 6 супермаркетах "Перекрёсток" Москвы и Московской области. После его проведения и достижения показателей экономической эффективности будет принято решение о разворачивании проекта на другие магазины сетей.



Система видеоаналитики полностью разработана в дирекции больших данных X5. Решение кастомизировано под каждую сеть, её ассортиментную матрицу и существующие особенности работы персонала.



Технология работает в зоне фруктов и овощей, а также в наиболее оборачиваемых категориях (например, молочной). Компьютерное зрение в режиме реального времени распознает объекты различных классов, а также фиксирует их отсутствие. В случае отклонения от целевых параметров происходит автоматическое оповещение персонала магазина. Руководство сети получает агрегированную информацию о работе магазинов в виде отчетов. Все данные сохраняются для целей последующей аналитики.



В отделе фруктов и овощей искусственный интеллект способен не только анализировать пустоты в целом, но и определять наличие или отсутствие отдельных товаров на полках и в ящиках, а также фиксировать нарушения внешнего вида зоны. За счёт использования современных аналитических алгоритмов и выбора оптимальных мест расположения камер система позволяет минимизировать влияние факторов, мешающих обзору камер. Решение в автоматическом режиме фиксирует подходы сотрудников к полке, в том числе сводит информацию для определения оптимальных временных затрат, необходимых для поддержания доступности товара близкой к 100%. Это способствует эффективному планированию нагрузки на персонал.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2018 года под управлением компании находились 14.431 тыс. магазинов. Сеть включает 13.522 тыс. магазинов "Пятёрочка", 760 супермаркетов "Перекрёсток", 94 гипермаркета "Карусель" и 55 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 42 распределительных центра и 3.83 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории РФ.



Акционерами X5 (по данным на начало 2019 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 37.63%.



Выручка X5 Retail Group за первое полугодие 2019 года выросла на 14.8% до 839.703 млрд руб. с 731.198 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 15.9% до 664.669 млрд руб. с 573.313 млрд руб., "Перекрёсток" - на 19.2% до 131.57 млрд руб. с 110.408 млрд руб.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая прибыль X5 по МСФО за II квартал 2019 года выросла на 55.5% до 13.508 млрд руб. с 8.685 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.3% до 437.311 млрд руб. с 382.559 млрд руб., валовая прибыль - на 19.3% до 109.5 млрд руб. с 91.788 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 24.2% до 36.599 млрд руб. с 29.464 млрд руб.



"AK&M" от 30.09.2019