Новый участок Кедровского угольного разреза введут в разработку. Об этом сообщил Красноярский филиал Главгосэкспертизы России, который рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ первой очереди строительства участка "Пихтовский" в рамках реконструкции и развития Кедровского угольного разреза.



По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Проектируемые объекты расположены на лицензионных участках Кедровско-Крохалевского месторождения на правом берегу реки Томи, в 25 км севернее города Кемерово, где ведётся разработка запасов Центральной части Кемеровского геолого-промышленного района Кузбасса. Кедровский угольный разрез эксплуатируется с 1954 года, в пределах его горного отвода открытым способом отрабатываются два угольных пласта - Кемеровский и Волковский. Добываемые здесь высококачественные энергетические угли марки СС перерабатываются на обогатительной фабрике. На разрезе применяется комбинированная система разработки: вскрытие угольных пластов производится с отгрузкой вскрышных пород и навалов на автомобильный и железнодорожный транспорт, а также по бестранспортной технологии и гидроспособом. Максимальная проектная глубина отработки разреза составляет 320 м.



В настоящее время добычу на месторождении ведёт ООО "Кедровский угольный разрез", филиал ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь". Лицензией на участок недр "Пихтовский" владеет ООО "Горнорудная компания Урала". Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы, предусмотрена реконструкция действующих и строительство новых объектов Кедровского угольного разреза для обеспечения его производственной мощности, которая до конца отработки первой очереди составит 5 млн т угля в год.



В ходе реализации проекта предусмотрено вскрытие угольных пластов лицензионного участка "Пихтовский", который является продолжением участка "Кедровское поле", на более глубокие горизонты. Также будут сформированы внешний автомобильный отвал "Северный" и гидроотвал в отработанном пространстве участка "Латышевский". Кроме того, планируется строительство автодороги к фильтрующей дамбе, реконструкция внешних железнодорожных отвалов вскрышных пород, а также внешних и внутренних автомобильных отвалов вскрышных пород.



УК "Кузбассразрезуголь" (ИНН 4205049090) - крупнейшая в России компания по добыче высококачественного угля открытым способом. Функции единоличного исполнительного органа УК "Кузбассразрезуголь" переданы ООО "УГМК-Холдинг".



"AK&M" от 30.09.2019