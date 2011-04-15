Юнипро и РУСАЛ договорились об урегулировании судебных споров

ПАО "Юнипро" и компания "РУСАЛ" договорились об урегулировании судебных споров, которые предприятия группы "РУСАЛ" инициировали против Юнипро в связи с аварией на принадлежащей ей Березовской ГРЭС в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении "Юнипро".



Братский, Саяногорский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, а также компания РУСАЛ Энерго требовали в судах возврата платежей за мощность за 2016 год в сумме 385854056.78 руб., а также расторжения соответствующих договоров предоставления мощности (ДПМ), заключенных указанными компаниями в отношении пострадавшего в результате аварии блока N 3 упомянутой электростанции.



Стороны пришли к выводу о необходимости исполнения взятых на себя взаимных обязательств по ДПМ в отношении энергоблока N3 Березовской ГРЭС и о целесообразности его восстановления в кратчайшие сроки в целях обеспечения ценовой и энергетической безопасности Сибири.



По итогам прошедших переговоров компании Юнипро и РУСАЛ достигли соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, вследствие чего входящие в группу РУСАЛ компании отказываются от всех требований.



Содержание договорённостей является внутренним делом обеих компаний и не раскрывается.



"Юнипро" (бывшее ОАО "Э.ОН Россия" или ОГК-4, ИНН 8602067092) зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургут. В состав компании входят пять электростанций общей мощностью 11.1 ГВт: Сургутская ГРЭС-2 (5597 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт).



Уставный капитал - 25.219 млрд руб., номинал одной акции - 0.4 руб. 83.73% акций принадлежит Uniper SE (Германия).



Базовая чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО за I полугодие 2019 года выросла на 28.8% до 11.102 млрд руб. с 8.618 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.6% до 42.716 млрд руб. с 37.595 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.7% до 16.5 млрд руб. с 13.669 млрд руб.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.



"AK&M" от 30.09.2019