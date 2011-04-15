В аэропорту "Домодедово" автоматизировали расписание полётов

Московский аэропорт "Домодедово" внедрил новую специализированную информационную систему "Слот-Координация", предназначенную для автоматизации процесса согласования запрашиваемых авиакомпаниями слотов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.



Аэропорт "Домодедово" - единственный аэропорт Московского авиаузла со вторым уровнем слот-координации по классификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Аэродромная инфраструктура DME позволяет аэропорту гибко подходить к согласованию слотов, предлагать авиакомпании наиболее удобное время с точки зрения распределения всех аэропортовых ресурсов, которые необходимы перевозчику. Остальные аэропорты Москвы - слот-координируемые третьего уровня, что означает превышение спроса на доступ к аэродромной инфраструктуре над пропускной способностью и выражается в отсутствии возможностей по наиболее полному удовлетворению пожеланий всех партнеров.



"Слот-Координация" автоматически консолидирует поступившие запросы на слот по разным каналам, выделяет составляющие запроса, определяет возможность предоставления запрашиваемого времени с учетом пропускной способности аэродрома и пассажирских зон аэропорта. При необходимости система осуществляет подбор альтернатив времени вылета. Из сезонного расписания ежедневно формируется суточный план полетов.



В режиме реального времени аэропорт получает информацию о фактическом выполнении рейсов и незапланированных изменениях в расписании. В этом году совместно с филиалом "Московский центр автоматизированного управления воздушным движением" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" аэропорт "Домодедово" реализовал проект автоматической синхронизации рейсовой информации с органами управления воздушным движением (УВД). В суточном плане аэропорта автоматически появляются данные, передаваемые диспетчерским центром УВД, в том числе время осуществления взлета и посадки, расчетное время прибытия, курс захода на посадку, назначенная взлетно-посадочная полоса. В органы УВД передается оперативная информация о ходе подготовки рейсов к отправлению из Московского аэропорта "Домодедово".



Поступающие в суточный план полётов данные передаются во все производственные информационные системы аэропорта, в том числе в систему управления ресурсами аэропорта (Resource Management System, RMS), которая в реальном времени распределяет аэродромную технику, персонал и статичные ресурсы, задействованные на всех этапах процесса обслуживания пассажиров и воздушных судов. Специалисты аэропорта "Домодедово" используют более 1.5 тыс. компактных мобильных устройств, подключенных к системе RMS. На каждом устройстве установлено приложение, через которое специалистам в автоматическом режиме поступает информация по рейсам и задачи для исполнения.



Автоматизация процессов в аэропорту "Домодедово" позволяет с минимальными временными затратами эффективно обслужить воздушные суда, оптимально используя все ресурсы аэропорта и обеспечивая высокое качество сервиса для пассажиров.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учёта перевозчиков, прекративших полёты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.



"AK&M" от 30.09.2019