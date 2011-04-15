"Газпром добыча Оренбург" подключил новую скважину

На установке комплексной подготовки газа N 15 газопромыслового управления ООО "Газпром добыча Оренбург" подключена к действующим коммуникациям новая скважина. Об этом говорится в сообщении компании.



Для строительства применялось современное отечественное оборудование. Проектом предусмотрена двойная противоаварийная защита. Газовая факельная установка с электророзжигом обеспечит экологическую и промышленную безопасность во время планово-предупредительных работ.



Смонтированы линии для подключения мобильных установок по освоению скважины и исследованию сырья. Выполнена планировка площадки, подъездные пути выложены плитами, оборудовано ограждение.



На скважине проводится комплексное опробование систем и режимно-наладочные работы. Пуск будет произведен после получения разрешения от ООО "Газпром газнадзор".



В ООО "Газпром добыча Оренбург" реализуется проект для поддержания и увеличения уровня добычи на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении. До конца года планируется подключить еще семь скважин в цехе по добыче нефти, газа и конденсата и одну на установке комплексной подготовке газа N 9.





"AK&M" от 30.09.2019