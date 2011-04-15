Почти 50 велопарковок откроют у станций двух первых МЦД, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"17 из них появятся у станций МЦД-1 "Одинцово-Лобня", остальные разместятся у станций МЦД-2 "Нахабино-Подольск". В перспективе велопарковки создадут у большинства станций МЦД. Возможность размещения пунктов проката по мере необходимости закладывается в транспортные схемы всех территорий, на которых ведётся проектирование.



Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, первые диаметры планируется запустить уже в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал Сергей Кузнецов.



По его словам, до конца этого года Институт Генплана столицы по заказу Москомархитектуры подготовит проекты планировки территорий, прилегающих к МЦД-1 и МЦД-2.



Как отметил руководитель транспортно-инженерного центра Института Генплана столицы Игорь Бахирев, в числе основных задач развития этого проекта - создание единой системы транспорта Московского региона, повышение пешеходной связности территорий города, развитие транспортной инфраструктуры и создание комфортной среды на территориях вблизи МЦД.



"Уже на этапе проектирования мы планируем размещение организованных парковок для велосипедов, появляется уникальная возможность заложить велопарковки и пункты велопроката вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов. Пассажиры смогут использовать велосипед как "транспорт последней мили", чтобы добраться от станций МЦД до дома и работы или, наоборот, пересесть с велосипеда на поезд - "Иволгу", - пояснил И.Бахирев.



Напомним, Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.



Первые диаметры - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируют запустить к концу этого года. В перспективе появятся и другие диаметры. В частности, рассматривается возможность создать маршруты, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.



На МЦД-1 и МЦД-2 откроют 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на станции метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 - как метро.



По первым двум диаметрам будут курсировать поезда "Иволга". В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.



"AK&M" от 30.09.2019