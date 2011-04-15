Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/09/2019
13:11

Почти 50 велопарковок откроют у станций двух первых МЦД

Почти 50 велопарковок откроют у станций двух первых МЦД, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"17 из них появятся у станций МЦД-1 "Одинцово-Лобня", остальные разместятся у станций МЦД-2 "Нахабино-Подольск". В перспективе велопарковки создадут у большинства станций МЦД. Возможность размещения пунктов проката по мере необходимости закладывается в транспортные схемы всех территорий, на которых ведётся проектирование.

Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, первые диаметры планируется запустить уже в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал Сергей Кузнецов.

По его словам, до конца этого года Институт Генплана столицы по заказу Москомархитектуры подготовит проекты планировки территорий, прилегающих к МЦД-1 и МЦД-2.

Как отметил руководитель транспортно-инженерного центра Института Генплана столицы Игорь Бахирев, в числе основных задач развития этого проекта - создание единой системы транспорта Московского региона, повышение пешеходной связности территорий города, развитие транспортной инфраструктуры и создание комфортной среды на территориях вблизи МЦД.

"Уже на этапе проектирования мы планируем размещение организованных парковок для велосипедов, появляется уникальная возможность заложить велопарковки и пункты велопроката вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов. Пассажиры смогут использовать велосипед как "транспорт последней мили", чтобы добраться от станций МЦД до дома и работы или, наоборот, пересесть с велосипеда на поезд - "Иволгу", - пояснил И.Бахирев.

Напомним, Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.

Первые диаметры - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируют запустить к концу этого года. В перспективе появятся и другие диаметры. В частности, рассматривается возможность создать маршруты, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

На МЦД-1 и МЦД-2 откроют 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на станции метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 - как метро.

По первым двум диаметрам будут курсировать поезда "Иволга". В них будет поддерживаться комфортный микроклимат и работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.

"AK&M" от 30.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100