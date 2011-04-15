Зарубежнефть претендует на небольшой шельфовый блок в Омане

Зарубежнефть ведёт переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, в том числе в морской блок 8. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Актив достаточно зрелый, в начале 2019 года из-за завершившегося соглашения о разделе продукции из него вышли норвежская DNO и корейская LG. Собеседники "Ъ" говорят, что Зарубежнефти интересны уже изученные проекты, где низкие риски, но переговоры пока на начальной стадии. В то же время больших затрат сделка не потребует: по оценке аналитиков, весь блок 8 оценивается максимум в $40 млн.



Зарубежнефть - проводник государственных интересов в области ТЭК на международной арене. Деятельность компании охватывает весь спектр работ в нефтегазовой области - от разведки и обустройства месторождений до строительства трубопроводных систем и поставок оборудования на нефтяные объекты. Единственным акционером АО "Зарубежнефть" является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.



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