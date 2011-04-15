Схема движения изменится в районе Воробьёвых гор из-за проведения полумарафона "Моя столица". Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина будет недоступен с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября.



Кроме того, 6 октября с 08:00 до 20:00 перекроют участок Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. В этот же день с 08:00 до 18:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Университетского проспекта.



Полумарафон "Моя столица" состоится 6 октября. В этот день пройдут забеги на несколько дистанций. Кроме того, горожан ждут мастер-классы и встреча со спортсменами.



"AK&M" от 30.09.2019