Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/09/2019
12:53

Схема движения изменится в районе Воробьёвых гор из-за проведения полумарафона "Моя столица"

Схема движения изменится в районе Воробьёвых гор из-за проведения полумарафона "Моя столица". Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина будет недоступен с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября.

Кроме того, 6 октября с 08:00 до 20:00 перекроют участок Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. В этот же день с 08:00 до 18:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Университетского проспекта.

Полумарафон "Моя столица" состоится 6 октября. В этот день пройдут забеги на несколько дистанций. Кроме того, горожан ждут мастер-классы и встреча со спортсменами.

"AK&M" от 30.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100