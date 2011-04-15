Авиакомпании РФ в январе-августе увеличили перевозки пассажиров на 11.7% до 86.316 млн

Авиакомпании РФ в январе-августе 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11.7% до 86.316 млн по сравнению с 77.298 млн годом ранее. Об этом сообщила Росавиация.



Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 17.9% до 37.037 млн с 31.401 млн, на внутренних рейсах - на 7.4% до 49.279 млн с 45.897 млн.



"AK&M" от 30.09.2019