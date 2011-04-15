На светофорах Москвы появились таблички с QR-кодами, сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Теперь жители могут рассказать о проблеме, связанной с работой светофора, с помощью экрана мобильного телефона. При считывании кода с экрана мобильного устройства открывается окно браузера с возможностью выбора причины обращения и полем для ввода комментария. Все сообщения сразу попадают в систему учёта заявок и моментально принимаются в работу.



До конца 2019 года на столичных светофорах в зонах пешеходных переходов будет установлено более 14 тыс. информационных табличек, содержащих идентификационные данные, а также контактную информацию для обращения в ЦОДД.





"AK&M" от 30.09.2019