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30/09/2019
15:40

Объединённая энергетическая компания завершает подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов

Сотрудники АО "Объединённая энергетическая компания" завершают комплекс мероприятий по подготовке электросетевого оборудования, зданий и сооружений энергообъектов, а также автомобильной и специальной техники к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов. Об этом говорится в сообщении компании.

Основные мероприятия, осуществленные сотрудниками компании, были направлены на повышение надежности работы электрооборудования. Так, работниками ОЭК была проведена предварительная проверка готовности к работе в отопительный сезон: проводились выборочные выездные проверки на питающих центрах компании, линиях электропередачи, производственно-ремонтной базе, в районах электрических сетей на трансформаторных подстанциях, была произведена проверка качества выполнения ремонтных работ и проведения реконструкций.

Кроме того, проводится проверка наличия технической документации, перечня утверждённых электрических схем подстанций, перечня утверждённых инструкций, находящихся на ДП ЦУС.

С целью отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций с оперативно-диспетчерским персоналом проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки и инструктажи.

Установлен порядок организации совместных действий со смежными городскими компаниями и коммунальными структурами.

ОЭК обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии абонентам. Увеличение нагрузки на городскую энергосистему в осенне-зимний период не скажется на качестве предоставляемых компанией услуг.

АО ОЭК создано по распоряжению правительства Москвы в 2004 году. С момента создания и до мая 2011 года осуществляло владение электросетевым имуществом, передаваемое Москвой в уставной капитал компании. С мая 2011 начало деятельность как полноценная электросетевая компания. В настоящее время компания самостоятельно реконструирует и развивает принадлежащие городу Москве электросети, эксплуатирует существующие, обеспечивает проектирование и строительство новых электрических сетей. Одним из основных видов деятельности является технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям компании. Кроме того ОЭК обеспечивает порядка 20% транспорта электроэнергии Москвы и является компанией, которая обслуживает электросети всех классов напряжения.

"AK&M" от 30.09.2019
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