Местные власти должны производить демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, ФАС

Местные власти должны производить демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, сообщила ФАС.



Ведомство подготовило рекомендации для региональных и местных властей, а также территориальных органов ФАС России о соблюдении рекламного и антимонопольного законодательств.



Они содержат примеры выявленных нарушений, выразившихся в ограничении конкуренции на рынке наружной рекламы: "Размещение рекламных конструкций без разрешений органов местного самоуправления недопустимо. В случае обнаружения таковых, органам местного самоуправления необходимо их демонтировать".



Документ также содержит требование к своевременной актуализации схем размещения рекламных конструкций с выданными разрешениями.



Невнесение данных о выданных разрешениях в схему размещения рекламных конструкций само по себе может быть нарушением закона "О рекламе". Однако такие действия также могут рассматриваться ФАС России в качестве ограничения конкуренции.



"AK&M" от 30.09.2019