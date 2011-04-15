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30/09/2019
14:21

Местные власти должны производить демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, ФАС

Местные власти должны производить демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, сообщила ФАС.

Ведомство подготовило рекомендации для региональных и местных властей, а также территориальных органов ФАС России о соблюдении рекламного и антимонопольного законодательств.

Они содержат примеры выявленных нарушений, выразившихся в ограничении конкуренции на рынке наружной рекламы: "Размещение рекламных конструкций без разрешений органов местного самоуправления недопустимо. В случае обнаружения таковых, органам местного самоуправления необходимо их демонтировать".

Документ также содержит требование к своевременной актуализации схем размещения рекламных конструкций с выданными разрешениями.

Невнесение данных о выданных разрешениях в схему размещения рекламных конструкций само по себе может быть нарушением закона "О рекламе". Однако такие действия также могут рассматриваться ФАС России в качестве ограничения конкуренции.

"AK&M" от 30.09.2019
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