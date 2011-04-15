Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/09/2019
14:18

В Москве утверждён проект планировки ТПУ "Дмитровская"

В Москве утверждён проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Дмитровская" на севере столицы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.

Территория площадью 14.26 га расположена на пересечении Дмитровского шоссе с Дмитровским проездом.

"Здесь оптимизируют пешеходные потоки и создадут комфортную пересадку пассажиров с платформы второго Московского центрального диаметра "Нахабино-Подольск" на станцию метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии и наземный общественный транспорт. Для этого обустроят перроны посадки-высадки пассажиров и создадут комфортные условия для ожидания транспорта", - сказала Ю.Княжевская.

По её словам, для улучшения транспортной инфраструктуры реконструируют и расширят путепровод через Дмитровское шоссе.

"Для удобного и безопасного передвижения пешеходов построят подземный переход под железной дорогой, обустроят тротуары и благоустроят прилегающую территорию", - добавила Ю.Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Московские центральные диаметры помогут пассажирам выбрать оптимальный маршрут с пересадками, а появление ТПУ в густонаселенных районах Москвы позволит решить одну из главных задач - экономию времени в пути.

Напомним, Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Благодаря новому наземному метропассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.

Первые диаметры - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируют запустить к концу этого года. В перспективе появятся и другие диаметры, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.

На МЦД-1 и МЦД-2 откроют 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на станции метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут как метро - с 05:30 до 01:00.

По первым двум диаметрам запустят поезда "Иволга". В них будет поддерживаться комфортный микроклимат с системой обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.

"AK&M" от 30.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100