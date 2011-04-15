В Москве утверждён проект планировки ТПУ "Дмитровская"

В Москве утверждён проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Дмитровская" на севере столицы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.



Территория площадью 14.26 га расположена на пересечении Дмитровского шоссе с Дмитровским проездом.



"Здесь оптимизируют пешеходные потоки и создадут комфортную пересадку пассажиров с платформы второго Московского центрального диаметра "Нахабино-Подольск" на станцию метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии и наземный общественный транспорт. Для этого обустроят перроны посадки-высадки пассажиров и создадут комфортные условия для ожидания транспорта", - сказала Ю.Княжевская.



По её словам, для улучшения транспортной инфраструктуры реконструируют и расширят путепровод через Дмитровское шоссе.



"Для удобного и безопасного передвижения пешеходов построят подземный переход под железной дорогой, обустроят тротуары и благоустроят прилегающую территорию", - добавила Ю.Княжевская.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Московские центральные диаметры помогут пассажирам выбрать оптимальный маршрут с пересадками, а появление ТПУ в густонаселенных районах Москвы позволит решить одну из главных задач - экономию времени в пути.



Напомним, Московские центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Благодаря новому наземному метропассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.



Первые диаметры - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируют запустить к концу этого года. В перспективе появятся и другие диаметры, которые свяжут Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово.



На МЦД-1 и МЦД-2 откроют 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на станции метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут как метро - с 05:30 до 01:00.



По первым двум диаметрам запустят поезда "Иволга". В них будет поддерживаться комфортный микроклимат с системой обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.



"AK&M" от 30.09.2019