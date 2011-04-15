Роснефть открыла новое месторождение на шельфе Сахалина

НК "Роснефть" в соответствии с программой геологоразведочных работ успешно завершила бурение первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе острова Сахалин по результатам которого открыто новое нефтяное месторождение. Об этом говорится в сообщении компании.



Скважина пробурена силами собственного специализированного предприятия ООО "РН-Бурение" в соответствии с плановыми сроками, с соблюдением всех норм промышленной безопасности и охраны окружающей среды.



В результате бурения общая глубина по стволу составила 3047 м, при этом отход от вертикали - 1450 м. Для оптимального вскрытия целевых объектов в сложных геологических условиях была разработана специальная конструкция скважины, предусматривающая бурение двух стволов S-образной траектории. Комплекс геофизических и гидродинамических исследований скважины подтвердил нефтяное насыщение продуктивных пластов.



В настоящее время ведётся подготовка к проведению испытаний в эксплуатационной колонне. По предварительной оценке запасы составляют до 2 млн т нефти, которые будут поставлены на Государственный баланс в 2019 году.



В ходе дальнейшего развития проекта будут приняты решения по сроку ввода в эксплуатацию нового месторождения. Первая пробуренная на лицензионном участке скважина на текущий момент подтверждает сделанный ранее геологами Компании прогноз ресурсного потенциала всего участка в 11 млн т в нефтяном эквиваленте.



ПАО "НК "Роснефть" владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.



Шельф Охотского моря является для Компании одним из приоритетных. "Роснефть" более 20 лет назад первой начала освоение транзитной зоны о. Сахалин с применением скважин с большим отходом от вертикали. Здесь расположены основные проекты нефтегазодобычи Компании на российском континентальном шельфе: "Сахалин-1" (в составе международного консорциума), Северная оконечность месторождения Чайво, месторождение Одопту-море (Северный купол) и Лебединское месторождение.



Восточно-Прибрежный лицензионный участок недр расположен в Набильском заливе Охотского моря. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Восточно-Прибрежном лицензионном участке выдана в декабре 2016 года.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 30.09.2019