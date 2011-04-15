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30/09/2019
14:26

Большая кольцевая линия метро разгрузит МЦК и Кольцевую линию, С.Собянин

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро позволит разгрузить Московское центральное кольцо (МЦК) и Кольцевую линию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

По его словам, с БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре - на МЦК, шесть - на два первых Московских центральных диаметра (МЦД) и 11 - на линии железной дороги.

Напомним, БКЛ станет самым масштабным в мире проектом метростроения. Длина кольца с 31 станцией превысит 70 км.

Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца.

Шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".

Работы по проектированию и строительству развернуты на всех участках БКЛ. Готово уже более 70% тоннелей Большого кольца. Завершить его строительство планируется к 2023 году.

"AK&M" от 30.09.2019
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