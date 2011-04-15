Рядом с Щербинкой появятся придорожные сервисы, сообщил столичный Стройкомплекс.



Так, утверждён проект планировки территории рядом с городом Щербинка и садовым некоммерческим товариществом (СНТ) "Биофизика". Документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



"Проект подготовлен на территорию площадью более 250 га, которая находится в границах поселения Воскресенское, с севера и юга граничит со старой частью Москвы, с востока - Симферопольским шоссе, с запада - территорией района Южное Бутово", - говорится в документе.



На этой территории выполнят следующие работы: реконструкция и строительство лечебно-оздоровительного комплекса (участки 5 и 6 ); реконструкция двух торгово-складских комплексов; строительство двух объектов придорожного сервиса; реконструкция жилых, дачных, садовых домов на участках СНТ.





"AK&M" от 30.09.2019