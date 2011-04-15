Альфа-Банк вслед за Сбербанком снизил ставки по ипотеке

Альфа-Банк с 1 октября 2019 года снизил ставки по ипотеке до 8.49%. Об этом говорится в сообщении банка.



Ставка на кредиты на первичном рынке снижена на 0.8.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости - займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заёмщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.



Отметим, что с начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 90% и на 1 сентября составил более 67 млрд руб.



Напомним, ранее Сбербанк сообщил, что снизил процентные ставки по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 1 октября 2019 года. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7.3% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 8.8%. Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9.5%.



Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0.3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости. Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0.6%. Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8.8% годовых с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0.3% на ДомКлик". Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7.3%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



"AK&M" от 30.09.2019