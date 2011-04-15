BMW отзывает 287 автомобилей X3 для замены заднего центрального подголовника

ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 287 транспортных средств марки BMW X3 (G20). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые с июля по декабрь 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств является фиксатор центрального заднего подголовника, который может сломаться из-за измененной сварки на опорной штанге подголовника. В случае заднего столкновения существует повышенная опасность получения травм из-за недостаточного удержания подголовника.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена замена заднего центрального подголовника.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "БМВ Русланд Трейдинг" является официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.



"AK&M" от 30.09.2019